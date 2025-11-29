Dos tráileres y un camión de valores en accidente carretero

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, las autoridades se hicieron cargo de las diligencias correspondientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente múltiple se registró en el kilómetro 61 de la carretera Monterrey–Saltillo, la mañana de este viernes donde participaron dos tráileres y un camión de valores, alrededor de las 5:30 de la mañana se reportó el incidente.

Conforme con los primeros reportes, el tráiler de la empresa Transportes Tampiqueños impactó a otro vehículo de carga que acababa de salir de una gasolinera e intentaba incorporarse a la vialidad, pero debido a la carga iba a muy baja velocidad, la maniobra obstruyó el paso del tráiler que circulaba con carril libre y terminó chocando, la cabina de la unidad quedó destrozada, aunque el operador no presentó lesiones.

Mientras se realizaban las primeras revisiones del choque, un camión de valores de la empresa Panamericana llegó al punto donde en la zona presentaba neblina densa, lo que redujo la visibilidad de los conductores.

El vehículo de la empresa Panamericana se impactó contra la parte trasera del tráiler que había participado en el primer choque y la unidad quedó incrustada en la estructura del vehículo de carga.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, las autoridades se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y la vía permaneció afectada hasta que se retiraron las unidades involucradas.