Dos personas pasan la noche en refugio de Ramos Arizpe

Durante la madrugada de este domingo, elementos de Protección Civil localizaron a tres hombres en situación vulnerable en distintos puntos de Ramos Arizpe, como parte de los recorridos preventivos realizados por el descenso de temperatura provocado por el frente frío número 27.

De ellos, dos aceptaron resguardarse en el refugio temporal, mientras que uno rechazó el traslado, aunque recibió apoyo con cobijas.

El primer caso fue detectado en la zona centro, donde un hombre de origen guatemalteco decidió no acudir al refugio debido a que tenía la intención de abordar el tren alrededor de las 3:00 de la mañana con rumbo a Monterrey, por lo que el personal de auxilio le proporcionó abrigo y se mantuvo atento a su situación.

El segundo hombre, identificado como Juan Jesús Villarreal Espinoza, fue localizado en un terreno cercano a la empresa Macimex.

Tras el ofrecimiento de apoyo, aceptó ser trasladado al refugio temporal para pasar la noche bajo resguardo ante las bajas temperaturas.

La tercera persona, Alexander Contreras Maradiaga, fue encontrada afuera de una tienda Oxxo en el Parque Industrial Santa María, y también aceptó el traslado y permaneció en el albergue durante la madrugada.

Las acciones formaron parte de los recorridos de vigilancia y atención a personas expuestas al frío, activados ante el marcado descenso térmico registrado en la región, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, especialmente en personas sin resguardo adecuado.

Las autoridades reiteraron que los recorridos continuarán mientras persistan las condiciones de frío extremo y que el refugio temporal permanece disponible para quienes lo requieran.