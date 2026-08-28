Dos pacientes reciben riñones en hospital del IMSS en Torreón

Con este doble trasplante renal, la clínica del IMSS en Torreón sumó 33 procedimientos cadavéricos en lo que va del año 2026.

Dos pacientes de 46 años, una mujer de Coahuila y un hombre originario de Zacatecas, recibieron un trasplante de riñón en la UMAE Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS en Torreón, luego de que los órganos fueran procurados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El donador fue un hombre de 44 años que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico derivado de un accidente automovilístico y que, en vida, había manifestado su deseo de donar sus órganos.

Esa decisión permitió que su familia autorizara la donación de dos riñones y dos córneas.

El jefe de la Unidad de Trasplantes de la UMAE No. 71, Néstor Escareño Montiel, informó que el equipo médico viajó desde Torreón al Hospital General Regional No. 66 del IMSS en Ciudad Juárez para realizar la procuración.

Los trabajos comenzaron desde la mañana del martes y concluyeron alrededor de las 7:00 horas del miércoles, una vez que ambos riñones fueron trasplantados a los pacientes seleccionados.

Las córneas permanecen preservadas mientras se localizan receptores compatibles.

Con estos procedimientos, el hospital de Torreón alcanzó 33 trasplantes de órganos provenientes de donadores fallecidos durante 2026.

Escareño Montiel destacó que la cifra ya supera los registros habituales de años anteriores, cuando la unidad llegaba a concretar un máximo aproximado de 20 trasplantes de origen cadavérico por año.

“Se trata de trascender en la vida, dejar vida después de la vida”, señaló.

El proceso requirió la participación de equipos encargados de la procuración, estudios de histocompatibilidad, laboratorios, selección de receptores y, posteriormente, las cirugías de trasplante.

Los dos pacientes permanecen bajo seguimiento médico después de recibir los órganos.

Para el especialista, el crecimiento en el número de procedimientos también refleja una mayor disposición de las familias a autorizar la donación cuando existe la voluntad expresa del paciente.

En este caso, la decisión tomada por un hombre de 44 años antes de morir permitió que dos personas en lista de espera recibieran una nueva oportunidad mediante los riñones trasplantados en Torreón.