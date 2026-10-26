Dos jóvenes terminaron en el hospital tras brutal choque

Una camioneta saltó el camellón central y recorrió cerca de 100 metros antes de estrellarse contra las barreras de un paso deprimido.

Dos jóvenes de aproximadamente 24 años fueron trasladados a un hospital luego de que la camioneta en la que viajaban cruzara el camellón central del bulevar Emilio Arizpe de la Maza y terminara estrellada contra los barandales de un puente. El conductor quedó inconsciente tras el impacto, mientras que su acompañante también presentó lesiones.

Los involucrados fueron identificados como Yael, quien conducía una Ford F-150, y Carlos, quien viajaba en el asiento del copiloto. De acuerdo con los primeros reportes, ambos presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y circulaban de sur a norte después de una noche de fiesta.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:40 horas, a la altura del COBAC, metros antes de ingresar al paso deprimido de Valle Dorado. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que Yael perdiera el control de la camioneta y se impactara contra la estructura de concreto del camellón central.

Debido al golpe, la unidad salió proyectada por encima de la división vial y cayó en los carriles de circulación contraria. La camioneta continuó avanzando cerca de 100 metros hasta chocar contra los barandales de contención, donde finalmente quedó detenida con daños en la carrocería.

Tras el reporte del accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención prehospitalaria a los dos ocupantes. Luego de revisar sus condiciones, determinaron que ambos necesitaban ser trasladados a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

El percance dejó daños materiales en la camioneta y afectaciones en la infraestructura vial. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.