Dos años sin robos bancarios en la región sureste de Coahuila

Por: Antonio Herrera 25 Septiembre 2025, 20:36

El comisionado Miguel Ángel Garza informó que en dos años no hubo incidentes en bancos del sureste de Coahuila, reflejo de mejores estrategias de seguridad

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante los últimos dos años no se han registrado incidentes en instituciones bancarias de la región sureste de Coahuila, lo que refleja el fortalecimiento de las estrategias de prevención y respuesta de las autoridades locales. El último intento de robo a un banco en Saltillo ocurrió hace dos años, cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar una sucursal ubicada sobre el periférico Luis Echeverría, en la zona dorada de la ciudad, utilizando la conocida técnica de “la barra del mazo”. Desde entonces, no se habían reportado hechos similares, hasta el caso reciente de un joven que intentó ingresar a una sucursal con fines delictivos. Sin embargo, Garza Félix destacó que la rápida intervención de los cuerpos de seguridad logró frustrar este nuevo intento sin que se registraran daños o pérdidas. Reiteró que las autoridades continuarán reforzando la vigilancia y los protocolos de reacción inmediata en coordinación con instituciones bancarias para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal.