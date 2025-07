'Dormitorios de la gente' cumple un mes brindando alivio

“Yo vine desde Cuatro Ciénegas. Mi niña está internada y no tengo conocidos aquí. Me habían dicho que tenía que dormir afuera del hospital, pero me hablaron de este lugar y ha sido una bendición”, relató Javier Mendoza, padre de familia.

“Lo más difícil no es solo el dolor de tener a alguien enfermo, sino también no tener dónde dormir. Aquí te tratan con respeto y te dan ánimo, y eso vale mucho”, comentó Marlene López, quien acompaña a su madre internada.