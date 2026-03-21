Dormita y vuelca camión con 18 pasajeros en Ramos Arizpe

El conductor del camión señaló que presuntamente se quedó dormido al volante, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad

La volcadura de un camión de transporte de personal dejó al menos 18 pasajeros involucrados y tres personas con lesiones de consideración la mañana de este viernes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de las empresas Sanhua y TitanX, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, tras realizar la evaluación correspondiente, se determinó que tres personas presentaban lesiones de consideración, mientras que el resto de los pasajeros resultaron con lesiones menores.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe a bordo de la unidad U-484 brindaron atención a los lesionados y trasladaron a tres personas para su valoración médica, entre ellas Diana Laura Urgel López, de 21 años de edad, quien presentó golpes múltiples y fue reportada como policontundida.

Asimismo, fueron trasladados Juana María López González, de 48 años, y Rubén Luján Félix, de 54 años, ambos con lesiones leves, a un hospital particular para su atención médica.

De manera preliminar, el conductor del camión señaló que presuntamente se quedó dormido al volante, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad y su posterior volcadura.

El accidente generó la alerta movilización de cuerpos de emergencia en la zona, así como afectaciones momentáneas a la circulación en este importante tramo vial.