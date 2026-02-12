Donarán redondeo para aparatos ortopédicos en Ramos

Las tiendas de conveniencia en Ramos Arizpe destinarán el redondeo de compras de los meses de enero, febrero y marzo a la adquisición de aparatos ortopédicos

Las tiendas de conveniencia en Ramos Arizpe destinarán el redondeo de compras de los meses de enero, febrero y marzo a la adquisición de aparatos ortopédicos para personas en situación vulnerable, como parte del programa “Cambio por Cambio”, informó el DIF Municipal.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, explicó que este proyecto permitirá canalizar los donativos voluntarios de los clientes directamente a la compra de sillas de ruedas, andadores, muletas y otros apoyos ortopédicos que son solicitados de manera recurrente por la población.

Escalante Contreras destacó que, aunque el aporte individual puede parecer mínimo, la suma de pequeñas cantidades permite generar recursos suficientes para beneficiar a decenas de personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad y calidad de vida.

La presidenta del DIF señaló que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de colaboración con el sector comercial, ya que actualmente existen acuerdos con otras empresas que realizan donaciones de alimentos y productos básicos para comedores y centros comunitarios del municipio, aunque algunas de ellas han solicitado mantener su participación de manera discreta.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente diciendo “sí al redondeo” al realizar sus compras, subrayando que el programa estará vigente hasta el cierre de marzo.