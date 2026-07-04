Donaciones de órganos en Saltillo benefician a 200 personas

Por ello, exhortó a quienes deseen ser donadores a manifestarlo en vida y comunicarlo a sus familiares, ya que ellos son quienes tienen la última palabra

Las ocho donaciones y procuraciones de órganos y tejidos concretadas durante 2026 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS en Saltillo han permitido que más de 200 personas reciban una nueva oportunidad de vida o mejoren significativamente su estado de salud.

El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, José Antonio Flores Guzmán, informó que la unidad médica se mantiene como la que mayor número de estos procedimientos realiza en Coahuila.

Corazón, riñones, hígado y córneas, entre los órganos procurados

Explicó que los órganos y tejidos que con mayor frecuencia se procuran son corazón, riñones, hígado, córneas y tendones, gracias a la decisión de familias que autorizan la donación tras el diagnóstico de muerte encefálica de un ser querido.

El especialista reconoció que uno de los principales desafíos continúa siendo vencer los mitos y la desinformación que aún existen alrededor de la donación de órganos, ya que muchas personas mantienen dudas sobre el proceso.

Asignación de órganos está regulada por ley

Aclaró que en México la asignación de órganos está regulada por la Ley General de Salud y supervisada por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), por lo que los órganos se distribuyen con base en criterios médicos y de compatibilidad, sin importar la condición económica de los pacientes.

Flores Guzmán destacó que, además del trabajo del personal médico y de enfermería, la decisión de donar depende en gran medida de que las familias conozcan la voluntad de su ser querido. Por ello, exhortó a quienes deseen ser donadores a manifestarlo en vida y comunicarlo a sus familiares, ya que ellos son quienes tienen la última palabra al momento de autorizar una procuración.