Donación en IMSS Saltillo beneficiará a cinco personas

Antes de la procuración, el personal médico y familiares despidieron al donador con una valla de aplausos durante su traslado a quirófano

Una donación multiorgánica realizada en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 del IMSS en Saltillo permitirá mejorar la calidad de vida de más de cinco personas, luego de que la familia de un paciente de 32 años autorizara el procedimiento tras su fallecimiento.

Origen del caso médico

De acuerdo con el doctor Enrique Nova, coordinador de Donación y Procuración de Órganos, el paciente ingresó al hospital por complicaciones derivadas de hipertensión, lo que posteriormente derivó en un evento vascular cerebral.

Tras la valoración médica, se determinó la viabilidad de órganos y tejidos como hígado, riñones, hueso y córneas, los cuales fueron destinados a distintos pacientes en espera de trasplante.

Destino de los órganos

El hígado fue trasladado a un hospital en Monterrey, mientras que los riñones fueron enviados a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 en esa misma ciudad. En tanto, el tejido óseo fue canalizado al Banco de Tejidos del Hospital Universitario de Nuevo León, y las córneas permanecieron en Coahuila para su asignación.

La decisión de donar fue tomada por la esposa del paciente, con el acompañamiento de sus hijos, quienes respaldaron el acto altruista que permitirá beneficiar a otras personas.

Antes de la procuración, el personal médico y familiares despidieron al donador con una valla de aplausos durante su traslado a quirófano.

Con este procedimiento, el hospital suma su cuarta procuración multiorgánica en lo que va del año.

Autoridades del IMSS destacaron la importancia de promover la cultura de la donación de órganos e hicieron un llamado a la población a informarse y dialogar sobre este tema en familia.