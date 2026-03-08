Donación de órganos mejorará la vida al menos de cinco personas

Durante el proceso, familiares, amigos y personal del hospital IMSS Saltillo realizaron una valla de aplausos en homenaje a la donadora

El IMSS Coahuila concretó la tercera procuración de órganos del año en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 de Saltillo, logrando obtener dos riñones y tejido musculoesquelético de una mujer de 68 años, lo que beneficiará al menos a cinco personas.

Donadora había expresado su voluntad de donar órganos

La paciente, María “N”, fue trasladada desde el ISSSTE y diagnosticada con muerte encefálica tras un evento vascular cerebral. Sus hijas autorizaron la donación, respetando la decisión de su madre de ayudar a otros.

Distribución de órganos para trasplantes

Los riñones fueron enviados al Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México, mientras que el tejido musculoesquelético se destinó al Hospital Universitario de Monterrey para procedimientos médicos, ampliando las posibilidades de recuperación de los pacientes beneficiados.

Homenaje y reconocimiento a la donadora

Durante el proceso, familiares, amigos y personal del hospital realizaron una valla de aplausos en homenaje a la donadora, quien en vida se dedicaba a las labores del hogar, mostrando respeto y gratitud por su decisión.

IMSS exhorta a la población a hablar sobre donación de órganos

El IMSS destacó que estas acciones brindan esperanza a quienes esperan un trasplante y reiteró la importancia de conversar con la familia sobre la posibilidad de convertirse en donadores, fomentando una cultura de solidaridad y apoyo a pacientes en lista de espera.