Doña Petra: la enfermera que cuidó a generaciones en Ramos Arizpe

Petra Rodríguez Gámez fue reconocida por las autoridades municipales tras más de 65 años dedicados a la enfermería, 27 de ellos en el Hospital Ixtlero

A los 80 años y con una vida marcada por el servicio, Petra Rodríguez Gámez, la primera enfermera contratada en el Hospital Ixtlero, recibió este martes 6 de enero un reconocimiento por su trayectoria por parte del Gobierno de Ramos Arizpe, un homenaje que pone nombre y rostro a décadas de atención médica en comunidades rurales y urbanas del municipio.

Con 27 años de servicio en el Hospital Ixtlero y más de 65 años dedicados a la enfermería, doña Petra es parte de la historia viva de la salud en Ramos Arizpe.

Ingresó al hospital en 1974, como integrante del grupo fundador, cuando el nosocomio fue creado para atender principalmente a población campesina de la región y de municipios vecinos como General Cepeda y Arteaga.

“Después de tantos años, todavía hay pacientes que me recuerdan. A veces me subo a un taxi y me dicen ‘mi enfermera’. Eso es algo que no se olvida y que llena el corazón”, compartió emocionada tras recibir el reconocimiento.

En una época con pocos recursos y escaso personal médico, Petra Rodríguez recorrió colonias y ejidos aplicando vacunas, inyecciones y brindando atención básica, cuando la enfermería era una labor casi artesanal y profundamente comunitaria.

En aquellos años, recordó, apenas existían parteras empíricas en el municipio y la atención médica formal comenzaba a consolidarse.

Originaria de Ramos Arizpe, donde nació y ha vivido toda su vida, inició su formación como auxiliar de enfermería y más tarde fue acreditada oficialmente por el propio sistema de salud, tras cursar programas intensivos que reconocieron su experiencia práctica acumulada durante décadas.

“Todo lo que aprendimos se aplicaba. Nada se desperdiciaba. La práctica nos formó”, relató al recordar sus primeros años de capacitación y trabajo en campo.

Hoy, ya jubilada desde hace más de dos décadas, doña Petra continúa siendo reconocida por ex pacientes y nuevas generaciones de personal de enfermería, a quienes considera fundamental que conozcan la historia de quienes abrieron camino en la profesión.

El reconocimiento entregado este martes no solo honra una trayectoria individual, sino la memoria de una generación de enfermeras que sostuvo el sistema de salud desde la vocación, la cercanía humana y el compromiso con su comunidad.