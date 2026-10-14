Documentan más de 200 especies de aves migratorias en Saltillo

Debido al peso del pez, el ave tuvo dificultades para ganar altura y terminó posándose en una pequeña isla del lago, donde comenzó a alimentarse

Aunque para muchas familias el Lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo es un espacio recreativo donde habitualmente observan patos, este cuerpo de agua también funciona como punto de alimentación y descanso para aves migratorias, con registros acumulados de más de 200 especies a lo largo de distintas temporadas.

El biólogo y fotógrafo de naturaleza Daniel Garza Tobón explicó que la diversidad de aves que visita este sitio cambia conforme avanzan las estaciones del año, por lo que durante una sola mañana de observación es posible identificar alrededor de 50 especies.

Águila pescadora captura una tilapia en el lago de Saltillo

Entre los visitantes más recientes se encuentra un águila pescadora, ave rapaz migratoria que sorprendió a un grupo de fotógrafos al lanzarse sobre el lago y capturar una tilapia de aproximadamente un kilogramo de peso.

Garza Tobón relató que, tras recibir el aviso del avistamiento, acudió al lugar con otros observadores y logró registrar una secuencia de 380 fotografías durante el momento de la captura y el vuelo posterior del ave.

“Tuvimos la fortuna de que se clavó y agarró esa tilapia enorme. Yo creo que pesaba como un kilo. Casi se le cae, pero tiene unas garras especiales enormes”, comentó.

Para documentar la escena, utilizó una cámara configurada para realizar 60 fotografías por segundo, lo que le permitió registrar el movimiento del águila mientras intentaba elevarse con su presa.

Debido al peso del pez, el ave tuvo dificultades para ganar altura y terminó posándose en una pequeña isla del lago, donde comenzó a alimentarse. Durante ese momento, una garza se acercó e intentó aprovechar parte de la captura.

Lago de la Ciudad Deportiva ofrece refugio a aves migratorias

El especialista explicó que las águilas pescadoras migran desde regiones de Estados Unidos y Canadá hacia México y otras zonas del continente, siguiendo rutas en las que buscan cuerpos de agua con disponibilidad de peces.

Su presencia en Saltillo, señaló, demuestra la importancia de conservar estos espacios urbanos, que proporcionan alimento y refugio temporal a distintas especies durante sus desplazamientos.

“Aquí en la Ciudad Deportiva hemos documentado más de 200 especies de aves a lo largo del tiempo. Si vas una mañana puedes ver 50, pero a lo largo de las estaciones las especies van cambiando”, destacó.

Además del águila pescadora, en el lugar se han observado halcones peregrinos, gavilanes, pájaros carpinteros y numerosas especies de patos que llegan durante el invierno. Incluso existen registros de pelícanos.

Recorridos de observación promueven la conservación de aves

Garza Tobón señaló que, mediante actividades organizadas con el Museo de las Aves de México, se realizan recorridos de observación que han reunido hasta 80 participantes, divididos en grupos pequeños para facilitar la identificación de especies.

El investigador consideró que estos registros pueden contribuir a identificar sitios importantes para las aves migratorias y promover acciones de conservación con autoridades y organizaciones ambientales.

“Creemos que solo se ama lo que se conoce”, expresó al destacar la importancia de compartir las fotografías y los registros de biodiversidad con la población.

El Lago de la Ciudad Deportiva se ha convertido así en un espacio de interés para la observación de aves en Saltillo, donde la presencia de especies migratorias permite apreciar la importancia ecológica de los cuerpos de agua dentro de la ciudad.