Documentan cerca de 500 casos de acusaciones falsas a maestros

Por: Irene Zapata 30 Agosto 2026, 18:07 Compartir

También recordó el caso del maestro que este año se suicidó en la Ciudad de México, luego de grabar un video en el que negaba las acusaciones de acoso

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En Coahuila se tiene el registro de entre 400 y 500 casos de maestras y maestros que son acusados sin un fundamento por parte de los alumnos, quienes han encontrado en las redes sociales y las denuncias anónimas, un conducto para difamar a los docentes, afirmó la diputada Magaly Hernández Aguirre. “Hicimos un diagnóstico para poder realizar la iniciativa de la Ley PROTEM (Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación) y nos dimos cuenta de casos en los que el maestro es acusado por el simple hecho de estar cumpliendo con su función”. Señalan afectaciones por acusaciones sin fundamento Ejemplificó que hay docentes que mandan llamar a los padres de familia para ver por qué el alumno se ausenta, y los mismos padres de familia reaccionan de manera negativa, acusando a la maestra o maestro de acoso. “Es por eso que estamos pidiendo que esta iniciativa, la ley PROTEM, ya se apruebe en el estado de Coahuila, que ya se ha aprobado en otros estados como Aguascalientes, y próximamente en Nuevo León”. Recuerdan casos de docentes afectados Recordó que en Coahuila se dio el caso de un profesor de Educación Física que pasó 200 días en prisión para posteriormente ser liberado al comprobarse que no había fundamento en las acusaciones. También recordó el caso del maestro que este año se suicidó en la Ciudad de México, luego de grabar un video en el que negaba las acusaciones de acoso por parte de una de sus alumnas. “Hay casos en los que cuando empiezan las averiguaciones, las alumnas desmienten esta situación. El problema es que para ellas o ellos (estudiantes) no hay una sanción porque son menores de edad. El problema es que terminan con su trayectoria laboral y moral, porque somos seres humanos y tenemos familia”.