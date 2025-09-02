Docentes y alumnos vuelven a las aulas con energía renovada

Ante el regreso a clases, desde temprana hora se incrementó el movimiento en las zonas aledañas a las escuelas en la ciudad de Saltillo

Después de un merecido descanso, docentes y alumnos de las secundarias de Saltillo regresaron a las aulas con entusiasmo y energía renovada.

Los estudiantes de segundo grado ya están listos para enfrentar los desafíos del nuevo ciclo escolar, mientras que los de tercero de secundaria se muestran preparados para culminar su etapa de secundaria.

Los alumnos de tercero de secundaria, en particular, están conscientes de que es su último año en la institución y están decididos a aprovechar al máximo esta oportunidad para cerrar su etapa de secundaria con broche de oro.

"Estoy emocionado de regresar a clases y empezar a trabajar en mis proyectos y metas para este último año", dijo un alumno de tercero de secundaria. "Es un momento importante para mí y quiero asegurarme de aprovecharlo al máximo", agregó.

Los docentes, por su parte, están preparados para brindar apoyo y orientación a sus alumnos en este nuevo ciclo escolar, y están ansiosos por ver a sus estudiantes crecer y desarrollarse en sus respectivas áreas de interés. Con la vuelta a clases, las secundarias de Saltillo vuelven a la vida con entusiasmo y energía.

Padres de familia continúan entregando papelería para el inicio del ciclo escolar

A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de familia de primer año de secundaria y primer año de primaria siguen entregando la papelería requerida por las instituciones educativas.

Aunque algunos ya habían adelantado este trámite, aún hay muchos que están acudiendo a las escuelas para completar los requisitos.

Los padres de familia mencionaron estar emocionados por el inicio del nuevo ciclo escolar, pero también expresaron cierto nerviosismo, especialmente aquellos cuyos hijos están iniciando una nueva etapa educativa.

"Aunque ya habíamos entregado parte de la papelería, aún nos faltaban algunos documentos y estamos aprovechando estos días para completarla", dijo una madre de familia. "Es un momento emocionante, pero también un poco estresante", agregó.

Las instituciones educativas han establecido plazos para la entrega de la papelería, y los padres de familia están trabajando para cumplir con los requisitos y asegurarse de que sus hijos estén listos para el inicio de clases.