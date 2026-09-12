Doce apagones en un día dejaron sin agua a Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que las fallas de energía detuvieron bombas y vaciaron redes de distribución, cuyo restablecimiento puede tardar hasta 2 días

Hasta 12 cortes de energía eléctrica en un solo día afectaron recientemente el funcionamiento de pozos y bombas de agua en Ramos Arizpe, provocando interrupciones del servicio en distintas colonias y obligando a esperar hasta dos días para recuperar completamente la presión en las redes.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que los apagones impactan directamente la operación de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento, EMAS, porque al detenerse el bombeo las tuberías comienzan a vaciarse y requieren tiempo para volver a llenarse.

“Se bajan las redes. Entonces son dos días que se tarda en llenar la red de agua porque se dejó de surtir y se vació toda la red”, señaló.

El edil indicó que el municipio ha mantenido comunicación con personal de la Comisión Federal de Electricidad para atender las fallas, aunque consideró que la infraestructura eléctrica ya enfrenta presión por el crecimiento habitacional e industrial de Ramos Arizpe.

Además de los cortes generales, esta semana se registró una falla en el pozo que abastece parte del centro de la ciudad, mientras que en Analco un pozo fue vandalizado y sufrió el robo de cableado, situación que también obligó a realizar reparaciones de emergencia.

Gutiérrez Merino señaló que las afectaciones no se concentran únicamente en la zona urbana. Comunidades como Paredón y Mesillas llegaron a permanecer hasta tres días sin energía eléctrica.

El alcalde advirtió que algunos transformadores instalados en ejidos y colonias ya no tienen capacidad suficiente para atender la demanda actual.

Mencionó como ejemplo la colonia Urbi, donde actualmente existe un transformador de aproximadamente 20 kilowatts, cuando la demanda requeriría uno de entre 50 y 75 kilowatts.

“Las ciudades están creciendo mucho, las empresas están llegando cada día más y los ejidos también están creciendo. Ahí ya no da abasto”, expresó.

Ante este escenario, consideró necesario avanzar en proyectos de mayor capacidad eléctrica, incluso mediante nuevas subestaciones que permitan reforzar el suministro tanto para las zonas habitacionales como para el sector industrial.

En paralelo, el alcalde señaló que EMAS mantiene cuadrillas de atención incluso durante la noche, principalmente para resolver fugas, fallas de bombeo y problemas de drenaje.

Uno de los principales retos actuales, añadió, es el taponamiento de alcantarillas por arena y escombro que termina en las redes durante las lluvias, lo que genera azolve, daños y nuevos puntos de obstrucción.