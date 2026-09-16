Distingen a ciudadanos que enaltecen y contribuyen a Torreón

En el 119 aniversario de Torreón, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a ciudadanos destacados por su trayectoria y aportaciones a la comunidad

En el marco del 119 aniversario de Torreón, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a mujeres, hombres, jóvenes y niños destacados por su trayectoria, esfuerzo y contribución a la comunidad.

En el marco de los festejos por el 119 aniversario de Torreón como ciudad, el Ayuntamiento reconoció este martes a mujeres, hombres, jóvenes y niños que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo y grandeza del municipio, durante la Quinta Sesión Solemne de Cabildo, encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Entre los homenajeados se encuentran Mariángeles Tricio Haro, quien recibió la Paca de Oro; Fermín Antonio Lee Chairez, con la Medalla de Oro; y Edgardo López Mata, quien recibió la Medalla de Oro Post Mortem.

También fueron entregadas la Medalla Bulmaro Valdés Anaya a Javier Morán Martínez y la Medalla Magdalena Mondragón a Vicente Rodríguez Aguirre, como reconocimiento a sus respectivas trayectorias y aportaciones a la sociedad.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Convenciones de Torreón, Miguel Riquelme destacó que la ciudad ha sido construida a lo largo de generaciones por personas que han enfrentado los desafíos con esfuerzo, visión, disciplina y compromiso.

Señaló que estos ciudadanos representan ejemplos para las nuevas generaciones y forman parte de la identidad y del crecimiento de Torreón.

También fueron reconocidos Andrea Alfaro Aldape, con el Trofeo de Cristal; Hilario Gerardo Ruiz Reyes, con el Trofeo de Cristal a la Persona con Discapacidad; Tomasso Archilei Meza, con el Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico; Marco Jesús López Mejía, con el Trofeo Niños Héroes; e Iker Bañuelos Ponce, con el Trofeo Niños Héroes a la Persona con Discapacidad.

Con estas distinciones, el Ayuntamiento resaltó el talento, perseverancia y compromiso de quienes han puesto en alto el nombre de Torreón desde diferentes ámbitos.

La ceremonia reunió a integrantes del Cabildo, familiares de los homenajeados e invitados especiales, quienes acompañaron a los galardonados durante la entrega de las preseas.

El reconocimiento forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la ciudad y busca destacar a quienes, con su trabajo y dedicación, han contribuido a fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo entre los habitantes de Torreón.