Disminuye tráfico en Saltillo por baja afluencia de estudiantes

Especialistas señalan que en periodo escolar una parte importante del flujo vehicular en las horas pico está relacionada con los traslados de estudiantes.

Los congestionamientos vehiculares que diariamente se registran en las principales vialidades de Saltillo comenzaron a disminuir durante esta semana como consecuencia de la menor afluencia de estudiantes en escuelas de nivel básico, donde el cierre del ciclo escolar ya se refleja en una asistencia más reducida a las aulas.

En horarios que habitualmente concentran una importante carga vehicular, como el ingreso y la salida de los planteles, automovilistas han observado una circulación más fluida y tiempos de traslado menores en diversos sectores de la ciudad.

La reducción del tránsito es más evidente en vialidades que conectan con zonas escolares, donde diariamente convergen vehículos particulares, transporte escolar y unidades del transporte público para el traslado de miles de alumnos.

Especialistas en movilidad señalan que durante el periodo escolar una parte importante del flujo vehicular en las horas pico está relacionada con los traslados de estudiantes, por lo que conforme disminuye la asistencia a clases también se reduce la presión sobre la red vial.

Se prevé que esta tendencia continúe durante los próximos días y se acentúe una vez que inicien formalmente las vacaciones de verano, cuando desaparezcan prácticamente los recorridos diarios hacia los planteles educativos y se modifiquen los patrones de movilidad en la ciudad.

Aunque las avenidas principales mantienen una importante circulación por motivos laborales y comerciales, el descenso en los traslados escolares ya comienza a notarse en los horarios de mayor demanda, ofreciendo un respiro temporal a los automovilistas antes del inicio del periodo vacacional.