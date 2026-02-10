Disminuye notoriamente la deserción escolar en el CECyTEC

Este avance es resultado de diversas estrategias implementadas para motivar a las y los estudiantes a continuar y concluir su formación académica

La directora estatal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEC), Azucena Ramos, dio a conocer que se ha registrado una baja importante en el número de deserciones escolares dentro de esta institución educativa. Señaló que este avance es resultado de diversas estrategias implementadas para motivar a las y los estudiantes a continuar y concluir su formación académica.

Nuevas carreras impulsan permanencia estudiantil

Ramos destacó que uno de los factores clave ha sido la incorporación de nuevas carreras que se están ofertando en los distintos planteles del CECyTEC, las cuales responden a las necesidades actuales del mercado laboral. Estas opciones educativas han despertado mayor interés entre los jóvenes, permitiendo que cada vez más alumnos no solo inicien sus estudios, sino que logren terminarlos.

Autoridades promueven oferta educativa del CECyTEC

Finalmente, la directora estatal subrayó la importancia de que madres, padres y estudiantes conozcan estas propuestas académicas y consideren al CECyTEC como una opción real para continuar su preparación. Invitó a los jóvenes a buscar oportunidades de estudio en los planteles ubicados en los diferentes municipios, como una alternativa sólida para su desarrollo personal y profesional.