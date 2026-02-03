Disminuye atención a embarazos no deseados en adolescentes

De acuerdo con la última contabilidad, los embarazos de adolescentes en Coahuila han disminuido en cerca del 15 por ciento

Al afirmar que en Coahuila un 80 por ciento de los adolescentes utiliza un método anticonceptivo para prevenir embarazos no deseados, el jefe del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, Alejandro Garza de León, afirmó que el estado ha visto una disminución de embarazos no deseados en adolescentes, fenómeno que hasta hace algunos años, era muy común en la entidad.

De acuerdo con la última contabilidad que se hizo mediante la encuesta de dinámica demográfica en 2020, los embarazos de adolescentes en Coahuila han disminuido en cerca del 15 por ciento.

Agregó que no obstante, de acuerdo con los registros de nacimientos que tiene la Secretaría de Salud, la tasa disminuyó cerca de un 50 por ciento, al pasar de 12 mil nacimientos en 2015, a menos de 7 mil en 2025.

Dijo que Coahuila cuenta con cuatro consultorios en los que se brinda el servicio de interrupción legal del embarazo, en Piedras Negras, Monclova, Torreón y Saltillo, donde se ha observado que más del 95 por ciento de la demanda es de mujeres adultas, en el grupo etario de 25 a 35 años de edad.

“De acuerdo con la demanda del servicio, hemos visto en adolescentes, que para nosotros es de los 10 a los 19 años de edad, una disminución importante en el número de embarazos, y un incremento en el uso de métodos anticonceptivos”.

Garza de León señaló que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es una cobertura del 78 por ciento en este grupo de la población (adolescentes), pero Coahuila estápor encima del 80 por ciento y con ello se ha disminuido la tasa de nacimientos.

Explicó que Coahuila cuenta con una legislación de avanzada a nivel nacional en el tema de la interrupción legal del embarazo, y requiere que la mujer esté ampliamente enterada antes y durante la toma de la decisión.

Recordó que la ley del estado desde 2016 permite la interrupción del embarazo cuando la mujer ha sido víctima de una violación, sin embargo aclaró que no es un índice alto entre las mujeres que acuden a solicitar estos servicios, por debajo del 5 por ciento.