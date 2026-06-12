Disfrutan partido de México del Mundial 2026 en el FUTFEST

Niños, jóvenes y adultos compartieron la emoción de apoyar al representativo nacional, convirtiendo el recinto en una auténtica fiesta futbolera

La pasión por el fútbol se hizo sentir en el Biblioparque Norte, donde cientos de familias saltillenses se reunieron para seguir la presentación de la Selección Mexicana en el arranque de la Copa del Mundo.

A través de las pantallas instaladas en el FUTFEST 2026, los asistentes disfrutaron cada jugada del encuentro entre México y Sudáfrica en un ambiente lleno de entusiasmo, porras y emoción.

El triunfo del conjunto mexicano fue celebrado por los aficionados, quienes vivieron una experiencia muy similar a la de un estadio, sin necesidad de desplazarse a la Ciudad de México ni realizar grandes gastos.

Durante el partido, niños, jóvenes y adultos compartieron la emoción de apoyar al representativo nacional, convirtiendo el recinto en una auténtica fiesta futbolera.

Los asistentes coincidieron en que la instalación de este espacio representa una excelente oportunidad para acercar el Mundial a la ciudadanía. Muchos expresaron su intención de regresar para los próximos encuentros de la selección, convencidos de que el FUTFEST se ha convertido en el lugar ideal para disfrutar del torneo, convivir en familia y respaldar a México en cada uno de sus compromisos.