 Dirigirá María Bárbara clínica de especialidades en Coahuila

Durante mis recorridos por todo el estado nos damos cuenta que una constante y un problema es el tema de la salud.

Tenemos una muy buena institución que es el Seguro Social, pero desafortunadamente el gobierno federal lo ha desmantelado, no hay medicamentos, no hay consultas, los equipos no funcionan, el 90% de nuestras gestiones son de salud y eso es porque el gobierno federal no ha dado prioridad a ese tema.