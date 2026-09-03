Diputado Tony Flores queda exiliado del Congreso

El Congreso estatal tiene facultades legales de impedir el regreso de Flores a su curul, en tanto no interponga un recurso ante la Sala Superior del TEPJF

Se va, se va, se va… la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “bateó” las aspiraciones del petista Antonio Flores Guerra, quien pretendía regresar a su curul en el Congreso de Coahuila luego de una suspensión de sus funciones legislativas por faltas justificadas.

Previamente, el Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ) emitió una resolución en la que no especificaba claramente quién debía ocupar la diputación local durante el periodo de sesiones de septiembre a diciembre en el Congreso Local.

Sergio Díaz Rendón, magistrado de la Sala Regional del TEPJF con sede en Monterrey, dijo que esta Sala revocó parcialmente la sentencia del TECZ porque no definió con claridad durante cuánto tiempo debía ejercer el cargo el diputado suplente Fernando Rodríguez González, en sustitución de Flores Guerra.

“Hubo una serie de agravios que se presentaron en estas demandas relacionados con cuáles eran los efectos que tenía este acuerdo que emitió el Congreso respecto a la sustitución del diputado suplente por el titular” dijo Díaz Rendón. “Sobre todo porque no quedaba claro en qué momento tenía que hacerse efectiva esta sustitución. Y porque había controversia sí tenía que hacerse efectivo en el periodo de sesiones anterior o si bien se tenía que hacer efectiva en este periodo que recién comenzó el día de ayer”, agregó.

Explicó que la Sala determinó que la expresión “hasta el período ordinario inmediato”, prevista en la Ley Orgánica del Congreso local, comprende el periodo de sesiones que inicia en septiembre.

Por ello, ordenó al Tribunal Electoral estatal emitir una nueva resolución en la que precise la situación jurídica de ambas diputaciones y garantice el ejercicio efectivo del cargo al diputado suplente (Fernando Rodríguez) durante ese periodo.

Con esto, el Congreso del estado está en facultades legales de impedir el regreso de Flores Guerra a su curul, en tanto no interponga un recurso ante la Sala Superior del TEPJF, y esta determine lo contrario.