Diputado señala alto precio de libros de texto en colegios

Por: Irene Zapata 29 Enero 2026, 16:55 Compartir

González Miranda ha dado a conocer los avances en su propuesta legislativa enfocada en el ámbito educativo, cuyo propósito es proteger la economía familiar

El diputado Felipe Eduardo González Miranda ha dado a conocer los avances en su propuesta legislativa enfocada en el ámbito educativo, cuyo propósito es proteger la economía de las familias. González Miranda, representante del PRI, señalo que esta reforma se encamina a invitar a las escuelas particulares a ser más conscientes y evitar prácticas abusivas al cobrar precios desmedidos por uniformes y libros de texto. “Buscamos el precio más alto de un libro en el mercado, las escuelas lo ofrecen al doble. Esto es un verdadero abuso y una falta de empatía hacia los padres que se esfuerzan por mantener a sus hijos en la educación”, declaró el legislador. Además, el diputado señaló que ha estado trabajando estrechamente con asociaciones de padres de familia en la región de La Laguna, en respuesta a las denuncias de al menos ocho colegios que han incurrido en estas prácticas .