Diputado pide regular transporte de ‘raid' por choque fatal

Este tipo de servicios ha crecido por la mala calidad del transporte foráneo, los altos costos y la tardanza en los trayectos de los autobuses

El diputado Alfredo Paredes López hizo un llamado a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervenga para regular los servicios de transporte conocido como “de raid”, que carece de cualquier normatividad para el transporte de pasajeros entre ciudades como Monclova y Saltillo.

Fue precisamente uno de los vehículos que dan este servicio el que se vio involucrado en un accidente hace unos días en el que perdieron la vida tres personas cuando se trasladaban entre Saltillo y Monclova.

“En países de primer mundo este tipo de transportes existe, pero hoy por hoy no existe una regulación que tenga en norma o reglas establecidas para este tipo de servicios; tenemos que exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sic) porque son carreteras federales a que intervenga”.

Dijo que este tipo de servicios ha crecido por la mala calidad del transporte foráneo, los altos costos y la tardanza en los trayectos de los autobuses, por lo que la gente busca opciones más económicas y rápidas para viajar de Monclova a Saltillo o Monterrey, y viceversa.

El diputado dijo que los municipios involucrados deben hacer campañas para que las personas que utilizan este tipo de transportes estén en conocimiento de que, al no estar regulados, los vehículos no cuentan con un seguro contra accidentes que ampare el transporte en vías federales.

Recalcó que las unidades utilizadas frecuentemente llevan más pasajeros de los que su capacidad indica, además de que a los choferes se les paga por viaje, por lo que muchos de ellos se esfuerzan por realizar la mayor cantidad de viajes en un solo día, lo que hace peligroso que conduzcan con cansancio.