Diputado pide recuperar el Fondo Minero para Coahuila

Agregó que solicitará un fondo de apoyo para los trabajadores de AHMSA, quienes han pasado momentos difíciles debido al cierre de esta empresa

El diputado federal por Coahuila, Theodoros Kalionchis de la Fuente, dijo que está pugnando porque regresen algunos fondos para Coahuila que fueron eliminados argumentando austeridad, pero dejando sin recursos a los municipios del estado.

Dijo que bolsas que anteriormente se entregaban a estados y municipios, como el Fondo Minero, que era invertido en obras para los municipios cuya actividad principal es la minería.

“El Fondo Minero hacía mucho bien para la zona, vimos muchas carreteras, muchos ejidos, muchas ciudades como Progreso que pudieron pavimentar y hacer mucha obra, y ahora el Gobierno federal no lo quiere regresar porque no tienen dinero”.

Pide inversión para carretera y hospital

Kalionchis de la Fuente dijo que es necesario que el Gobierno federal invierta en obras como la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, o la puesta en marcha del hospital que se construye en San Buenaventura, que requiere de equipamiento para poder empezar a trabajar.

Agregó que solicitará un fondo de apoyo para los trabajadores de AHMSA, quienes han pasado momentos difíciles debido al cierre de esta empresa.