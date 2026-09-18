Diputado pide a Profeco revisar operación de estacionamientos

El diputado Jorge Arturo Valdés Flores busca que Profeco revise los estacionamientos públicos para verificar tarifas, contratos, plumas y daños a vehículos.

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El diputado del PVEM, Jorge Arturo Valdés Flores, dijo que ya se encuentra en pláticas con el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que la dependencia haga una revisión exhaustiva de la operación de los estacionamientos públicos, sobre todo en materia fiscal.

“Que verifiquen si están trabajando de manera adecuada, si tienen su contrato de adhesión ante Profeco, si están calibradas las plumas, si tienen la tarifa correcta, si están haciéndose responsables de las pérdidas o daños que sufra el vehículo”, dijo Valdés Flores.

“Pero sobre todo y no menos importante, que los recibos que se expidan sirvan como un verdadero comprobante fiscal, a la hora que el usuario pague, debe traer una cadena, debe traer un registro para emitir su factura”.

Dijo que la gran mayoría de los estacionamientos incumplen con estas disposiciones, y se limitan a entregar tickets que no tienen ningún valor fiscal, lo cual en su opinión constituye un delito de evasión fiscal.

El legislador dijo que solicitará la colaboración de la Profeco para que los estacionamientos cumplan con todos los requisitos que deben tener y no operen de manera ilegal como lo hace la gran mayoría.