Diputado del PAN advierte posible llegada de Morena a Coahuila

El diputado del PAN destacó resultados de seguridad en Coahuila y pidió mantener los gobiernos que, afirmó, han dado resultados

El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, dijo que Coahuila es un ejemplo de lo que quiere la ciudadanía en materia de seguridad y buen gobierno, y por ello se debe evitar a toda costa que llegue al Gobierno de esta entidad.

“Morena no entra a Coahuila. Eso lo tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a nuestro estado, ahí están los resultados que dio el Inegi la semana pasada con la encuesta ENVIPE, son datos que hay que resaltar (…) hay que recordar cómo estaba Coahuila hace 15 años, y eso es lo que no hay que perder de vista, lo que somos, lo que queremos ser”.

Torres Cofiño dijo que él siempre ha sido pro aliancista, y que la ciudadanía este año hizo un llamado muy claro de qué es lo que quiere, y esto es que Morena no entre a Coahuila, y tener buenos gobiernos que den resultados.

“Creo que hoy el Gobierno del estado de la mano del Gobernador del estado Manolo Jiménez, Saltillo, Torreón, Monclova, entre las ciudades más importantes, hay resultados y eso es lo que tenemos que aprovechar”.

‘Morena vive bajo un manto de impunidad’

Torres Cofiño se pronunció porque todas las amenazas contra representantes de los medios de comunicación se investiguen, y no se dejen sin atender, como el caso del Senador Luis Fernando Salazar, quien amenazó a un periodista diciéndole “vamos por ti”.