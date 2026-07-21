Diputado de Morena pide romper alianza con el PT en Coahuila

El diputado Alberto Hurtado Vera pidió a su partido romper la alianza con el PT en Coahuila al considerar que le ha generado perjuicios políticos.

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El diputado local de Morena, Alberto Hurtado Vera, dijo que su partido debería reconsiderar su alianza con el PT, pues lejos de sumarle al movimiento de la 4T, le resta con perfiles como los de los hermanos Tania y Tony Flores, y el dirigente petista Ricardo Mejía Berdeja, vinculados con escándalos y acusaciones por supuestos delitos.

“Yo le haría un llamado a la dirigencia nacional a que reconsidere ir en alianza en los próximos comicios, porque más allá de sumar restan, y luego el problema es que si no los defiendes en sus fechorías, se convierte uno en traidor”.

Dijo que Tony Flores, quien se encuentra suspendido como diputado en el Congreso de Coahuila por acumulación de faltas injustificadas, debería aclarar las supuestas acusaciones que tiene en Texas.

“Creo que las tiene que aclarar, porque no es a sombrerazos como se arreglan cosas, a mi cuando me acusaron de que mi camioneta tenía delitos, da uno la cara y explica la situación, es delicado lo que Tony Flores, hoy leía en un medio sobre posibles nexos con un cártel”.

Cuestionó que Flores haya querido tomar el Congreso como rehén para intentar presionar en cuestiones que se debe dirimir a través de la ley, por lo que considera que Morena debería reconsiderar aliarse con este partido.

“En 2023, (Ricardo Mejía) no solamente traicionó al ingeniero Armando Guadiana, en paz descanse, sino también traicionó al Presidente López Obrador, y lamentablemente perdimos como perdimos porque se dividió la izquierda.

Sobre el caso de Tania Flores, quien se encuentra en prisión por la presunta comisión de delitos relacionados con su administración en el Ayuntamiento de Múzquiz, Hurtado Vera declaró que se debe seguir el proceso correspondiente, sin que haya persecuciópn política pero tampoco impunidad.

“Yo creo que la Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) ya no está para andar defendiendo perfiles de la izquierda ni en Coahuila ni en el país, yo creo que cada quien tiene qué responder por sus actos”.

…y Senador acusa a Mejía de vínculos con el crimen organizado

El Senador de Morena por Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández acusó al dirigente del PT en el estado, Ricardo Mejía Berdeja, de haber creado vínculos con el crimen organizado cuando fue Subsecretario de Seguridad federal.

El morenista señalo recientemente a Mejía Berdeja como un traidor y como una persona que tiene relación con grupos criminales.

“Hay personajes que han participado dentro del movimiento, que transmiten una ola de desconfianza dentro de la ciudadanía. Uno por ejemplo ya no está en el PT, me refiero a Ricardo Mejía Berdeja.

“Dividió el movimiento, traicionó al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue Subsecretario de Seguridad y estando ahí se empezó a vincular con grupos que no son ni honorables, muy cuestionables”, señaló el Senador.