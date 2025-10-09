Antonio Flores aseguró que seguirá trabajando para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos sean utilizados para beneficio de la sociedad

El diputado Antonio Flores cuestionó la existencia de empresas fantasma en el país, asegurando que es necesario reconocer "la realidad auténtica" del país y recuperar la dignidad de los ciudadanos en todas las regiones. Durante su intervención, Flores destacó la importancia de que las instituciones trabajen con liderazgo y control social para evitar que se pierda la confianza de la gente y que los recursos públicos terminen en manos de empresas que no cumplen con su función social.

"Es fundamental que las instituciones públicas trabajen con transparencia y rendición de cuentas para evitar que los recursos públicos sean desviados hacia empresas que no contribuyen al bienestar de la sociedad", enfatizó el legislador.

Flores subrayó que su compromiso es combatir la pobreza y la desigualdad civil, además de garantizar que las decisiones del gobierno respondan verdaderamente a las necesidades de la población.

"No podemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan siendo un obstáculo para el desarrollo de nuestro país", agregó. "Me parece muy bien que el diputado Flores esté denunciando la existencia de empresas fantasma. Es hora de que se haga algo para evitar que se roben el dinero de los contribuyentes", dijo María Rodríguez, ciudadana de Saltillo. "Es indignante ver cómo se desvían los recursos públicos hacia empresas que no cumplen con su función social. Es hora de que los políticos rindan cuentas a la gente", comentó Juan Pérez, otro ciudadano.

