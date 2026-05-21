Diputado acusa abandono federal ante crisis de AHMSA

Organismos empresariales y cámaras comerciales han advertido sobre la desaceleración económica que enfrenta la Región Centro debido a la crisis siderúrgica

El diputado federal del Partido Acción Nacional por Michoacán, Armando Tejada Cid, señaló que el Gobierno Federal mantiene en el abandono a Monclova y a miles de trabajadores perjudicados por la crisis de Altos Hornos de México, mientras destina recursos públicos a otros proyectos como aerolíneas, aeropuertos y negocios comerciales.

El legislador exigió la intervención inmediata de la Secretaría de Economía para atender el impacto económico que enfrenta la Región Centro de Coahuila.

Durante su visita a Monclova, el legislador panista sostuvo que la situación económica provocada por la paralización de AHMSA continúa agravándose y afecta directamente a trabajadores, proveedores, comercios y familias que dependían de la actividad industrial de la siderúrgica.

“Vemos cómo a Monclova lo han dejado sola desde el Gobierno Federal en el tema de AHMSA, mientras se invierte en líneas aéreas, fábricas de chocolate y otros proyectos”, declaró.

Más de 40 mil empleos continúan afectados

Tejada Cid aseguró que la crisis no solamente involucra a los empleados directos de la empresa acerera, sino a toda una cadena económica regional integrada por negocios, talleres, proveedores y pequeñas empresas que durante años dependieron de la operación de Altos Hornos de México.

Indicó que más de 10 mil empleos directos y alrededor de 30 mil indirectos permanecen afectados por la situación financiera y legal de la compañía, considerada durante décadas uno de los principales motores industriales del norte del país.

AHMSA enfrenta desde hace años problemas financieros, adeudos millonarios, litigios fiscales y suspensión de operaciones, situación que derivó en una fuerte crisis económica para Monclova y municipios cercanos de la Región Centro de Coahuila.

La falta de pagos, el incumplimiento de salarios y prestaciones, además de la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, han provocado afectaciones en diversos sectores económicos, incluyendo restaurantes, inmobiliarias, comercios y proveedores industriales.

El legislador federal afirmó que actualmente el deterioro económico ya puede percibirse en el entorno social de Monclova, donde muchas familias enfrentan incertidumbre y jóvenes han optado por emigrar hacia otros estados en busca de empleo.

“Hoy vemos una ciudad lastimada. Muchas familias no tienen certeza y jóvenes se están yendo principalmente a Nuevo León porque aquí ya no encuentran oportunidades”, expresó.

Recordó que durante décadas Monclova fue reconocida como una ciudad industrial que ofrecía empleo y estabilidad a trabajadores provenientes de distintos puntos del país gracias al crecimiento de AHMSA y empresas relacionadas con la industria metalúrgica.

“Monclova era una ciudad donde la gente podía construir su futuro y sacar adelante a sus familias”, comentó.

En meses recientes, organismos empresariales y cámaras comerciales han advertido sobre la desaceleración económica que enfrenta la Región Centro debido a la crisis siderúrgica, reflejada en bajas ventas, cierres de negocios y reducción de empleos.

El diputado acusó además al Gobierno Federal de no implementar programas emergentes suficientes para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la suspensión de operaciones de Altos Hornos de México.

Solicitan intervención de Marcelo Ebrard

Armando Tejada hizo un llamado directo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, para que el caso de Monclova sea incorporado a la agenda nacional y se establezcan mecanismos extraordinarios de apoyo económico.

“Le pedimos al secretario Marcelo Ebrard que tome este tema como una prioridad nacional y se le dé un curso económico serio”, manifestó.

El panista señaló que el Gobierno Federal sí ha intervenido en otras emergencias económicas y sociales registradas en diferentes regiones del país, por lo que consideró incongruente que no exista una estrategia similar para Monclova.

Mencionó como ejemplo los apoyos aplicados tras contingencias naturales en Acapulco y los programas implementados recientemente en Sinaloa ante la crisis de violencia relacionada con el narcotráfico.

“Esto también representa un desastre económico y Monclova merece atención especial del Gobierno Federal”, afirmó.

Tejada Cid sostuvo que una de las prioridades debe ser garantizar apoyos temporales para trabajadores y familias afectadas mientras se resuelve el futuro legal y financiero de AHMSA.

Plantean seguro de desempleo y apoyos fiscales

El diputado informó que desde la Cámara de Diputados se impulsa un plan emergente para la Región Centro de Coahuila, que incluye esquemas de seguro temporal de desempleo para trabajadores afectados por la crisis acerera.

Precisó que la propuesta contempla apoyos económicos de seis a nueve meses para empleados y proveedores que siguen esperando pagos pendientes, liquidaciones e indemnizaciones relacionadas con la situación de la empresa.

“Hoy tener una pyme o un pequeño negocio es muy complicado porque no hay dinero circulando ni productividad”, señaló.

También propuso prórrogas fiscales, suspensión temporal de algunos impuestos y facilidades de deducción para pequeñas y medianas empresas, similares a las medidas implementadas durante la pandemia de COVID-19.

El legislador advirtió que la falta de actividad económica continúa deteriorando las condiciones de vida de miles de familias de Monclova y municipios cercanos, cuya economía dependía históricamente de la industria siderúrgica.

Además, pidió a la ciudadanía no permitir presiones políticas relacionadas con programas sociales y recordó que dichos apoyos están protegidos constitucionalmente.

“Los programas sociales no pertenecen a ningún partido político y nadie puede condicionarlos”, expresó.

Finalmente, Armando Tejada consideró preocupante que AHMSA aún no logre consolidar un esquema sólido de rescate financiero o inversión que permita recuperar operaciones y conservar empleos estratégicos para la región.

“Es difícil entender que una empresa con la importancia histórica e industrial de AHMSA no haya encontrado todavía un proyecto serio para mantener su operación”, concluyó.

Hasta el momento, la Secretaría de Economía federal no había emitido una postura oficial respecto a las declaraciones del legislador ni sobre las propuestas planteadas para enfrentar la crisis económica de Monclova y la Región Centro de Coahuila.