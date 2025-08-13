Diputada Zulmma Guerrero se suma a entrega de útiles escolares

El propósito es contribuir en aliviar la carga que representa para los padres y madres de familia preparar a sus hijos en este nuevo ciclo escolar

La diputada Zulmma Guerrero, reafirma su compromiso con las familias de la región carbonífera, consciente de las dificultades económicas que enfrentan en este regreso a clases.

Por ello se suma a la entrega de útiles y mochilas escolares, con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir a aliviar la carga que representa para los padres y madres de familia preparar a sus hijos en este nuevo ciclo escolar.

Además, la diputada impulsa el fortalecimiento del comercio local, promoviendo que los recursos destinados a esta ayuda se queden en la región para beneficiar a los negocios y trabajadores de la región.

De igual manera hace un atento llamado a las instituciones educativas para que consideren la situación económica de las familias y limiten las exigencias escolares a lo esencial, siendo su principal objetivo estar cercana a la comunidad y trabajar para que los niños y niñas puedan acceder a la educación sin que esto implique una presión adicional para sus hogares.