Diputada Zulmma Guerrero se suma a entrega de útiles escolares

La diputada Zulmma Guerrero, reafirma su compromiso con las familias de la región carbonífera, consciente de las dificultades económicas que enfrentan en este regreso a clases.
Por ello se suma a la entrega de útiles y mochilas escolares, con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir a aliviar la carga que representa para los padres y madres de familia preparar a sus hijos en este nuevo ciclo escolar.
Además, la diputada impulsa el fortalecimiento del comercio local, promoviendo que los recursos destinados a esta ayuda se queden en la región para beneficiar a los negocios y trabajadores de la región.
De igual manera hace un atento llamado a las instituciones educativas para que consideren la situación económica de las familias y limiten las exigencias escolares a lo esencial, siendo su principal objetivo estar cercana a la comunidad y trabajar para que los niños y niñas puedan acceder a la educación sin que esto implique una presión adicional para sus hogares.