Diputada Edna Dávalos presenta su Segundo Informe Legislativo

Edna Dávalos subrayó que este informe no es solo una relación de actividades legislativas, sino el reflejo de un trabajo constante

La diputada Edna Dávalos presentó su Segundo Informe Legislativo en un recinto del municipio de Parras.

La legisladora recordó que su labor ha estado guiada por una convicción clara: responder a las necesidades reales de las familias de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda.

Agradece la confianza de la ciudadanía

Edna Dávalos agradeció la confianza ciudadana y subrayó que este informe no es solo una relación de actividades legislativas, sino el reflejo de un trabajo constante que se construye día a día, de la mano de la gente y desde el contacto directo con su distrito.



En el ámbito legislativo, destacó que su trabajo en el Congreso del Estado se ha centrado en impulsar reformas con sentido social y humano, orientadas a fortalecer el marco legal de Coahuila y a atender temas prioritarios como la educación, la salud, el desarrollo sostenible, la seguridad y la protección de los derechos humanos.



Asimismo, enfatizó que el trabajo en el Congreso va de la mano con el trabajo en territorio, a través de sus oficinas de gestión, ha mantenido una atención permanente y cercana a la ciudadanía, brindando acompañamiento, seguimiento y respuesta a las solicitudes planteadas por las familias del distrito.