Diputada Claudia Aldrete presume artículos de lujo

La diputada panista Claudia Aldrete mostró en redes un Rolex y una bolsa Chanel; el valor estimado supera el medio millón de pesos

La diputada panista local Claudia Aldrete García publicó en sus redes sociales una fotografía en la que se muestra con artículos de lujo, como un reloj Rolex y una bolsa Chanel, además de anillos y pulseras de diamantes.

De acuerdo con el portal [chronos24.mx](http://chronos24.mx/), el Rolex Datejust 41, como el que porta la diputada en la fotografía, tiene un valor que va de los 250 mil a los 320 mil pesos.

La bolsa Chanel de piel de ternera, de acuerdo con el portal de Chanel México, tiene un costo de casi 270 mil pesos.

En la publicación de su perfil de Instagram, la diputada presume además un anillo de brillantes y pulseras con pedrería fina, además de unas sandalias. “Con el cora por delante”, señala en la publicación.

Licenciada en Informática, Aldrete García tiene experiencia como regidora de Ciudad Acuña, y aparece como fundadora de la empresa E-Export, también en Ciudad Acuña, dedicada a la elaboración de manifiestos electrónicos. Como diputada, gana cerca de 90 mil pesos mensuales más algunos bonos y prestaciones.