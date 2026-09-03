Diputada acusa “show” por auditorías a SIMAS Torreón

La legisladora consideró que las recientes exigencias de su compañero de Congreso obedecen más a la intención de hacer ruido político

La diputada local Edna Dávalos Elizondo consideró que las solicitudes de auditorías que ha impulsado el legislador Antonio Attolini Murra en torno a SIMAS Torreón parecen responder más a un intento de generar un “show” y llevar agua a su molino, incluso con posibles intereses electorales, ante el proceso que se avecina el próximo año.

Dávalos Elizondo señaló que ya resulta innecesario insistir en que se auditará al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón, pues tanto el alcalde como el propio Congreso del Estado han informado que este procedimiento se llevará a cabo y que incluso ya fue aprobado por los legisladores.

“Ya está por demás señalar que se van a ver las auditorías de SIMAS Torreón”, sostuvo la diputada, quien agregó que cualquier organismo operador de agua está sujeto a revisión conforme a la ley.

Defiende que las auditorías ya fueron aprobadas

Ante la posibilidad de que Attolini Murra busque emprender alguna acción legal por un supuesto fraude bajo el argumento de que el Congreso no estaría auditando a SIMAS Torreón, Dávalos consideró que dicha postura carece de fundamento, pues las auditorías forman parte de los procedimientos obligatorios para los organismos públicos.

Explicó que los distintos SIMAS de los ayuntamientos de Coahuila son auditados de manera periódica, por lo que insistió en que el tema ya está agotado y que continuar utilizándolo únicamente genera un escenario de confrontación.

Señala posible interés electoral

La legisladora consideró que las recientes exigencias de su compañero de Congreso obedecen más a la intención de hacer ruido político que a una verdadera preocupación por la fiscalización, al señalar que “pareciera tratarse de un show” y de buscar sacar provecho del tema con miras al próximo proceso electoral.