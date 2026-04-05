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DIPETRE reporta finanzas sanas en Cuenta Pública 2025

Por: Antonio Herrera

31 Marzo 2026, 22:01

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La DIPETRE entregó su Cuenta Pública 2025 al Congreso y reportó finanzas estables con manejo responsable de recursos y pagos puntuales

DIPETRE reporta finanzas sanas en Cuenta Pública 2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) entregó en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, informó su titular, Osvaldo Villarreal. Con este acto, la dependencia da cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente en materia de rendición de cuentas.

De acuerdo con el funcionario, el informe refleja el estado financiero de la institución y es resultado del trabajo administrativo llevado a cabo por el personal del organismo, el cual forma parte de la estructura descentralizada del gobierno estatal. 

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Villarreal destacó que la adecuada gestión de los recursos ha permitido mantener un balance estable, respaldado por prácticas contables ordenadas y responsables.

Asimismo, enfatizó que la disciplina financiera es un pilar fundamental para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto público. Entre las prioridades de la DIPETRE, señaló, se encuentra asegurar el pago oportuno de pensiones, jubilaciones y prestaciones, un compromiso que —afirmó— se ha cumplido de manera constante en beneficio de las y los derechohabientes.

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