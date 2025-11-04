Dipetre garantiza pago puntual a pensionados en Coahuila

La DIPETRE aseguró que los pagos de fin de año a pensionados de la UAdeC, SNTE 38 y UAAAN se realizarán en tiempo y forma antes de concluir el año

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) se encuentra afinando los preparativos para cumplir puntualmente con el pago de las prestaciones de fin de año a los pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Sección 38 del SNTE y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

El titular del organismo, Osvaldo Aguilar Villarreal, aseguró que ya se realizan las gestiones necesarias para que los recursos estén disponibles en tiempo y forma.

Aguilar Villarreal destacó que se mantiene una coordinación estrecha con las instituciones involucradas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros correspondientes al cierre del ejercicio.

Subrayó que el objetivo central de la dependencia es ofrecer seguridad y tranquilidad a los jubilados, quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al fortalecimiento del sistema educativo en Coahuila.

El funcionario reiteró el compromiso de la DIPETRE con los pensionados y jubilados, e hizo un llamado a la calma, al asegurar que los pagos se realizarán antes de concluir el año.

Señaló que el organismo continúa trabajando con responsabilidad y respeto hacia quienes, con su esfuerzo y vocación, contribuyeron al desarrollo educativo de la entidad.