DIPETRE garantiza aguinaldo oportuno a jubilados del magisterio

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) concretó la dispersión del aguinaldo para aproximadamente 12 mil pensionados del sector educativo, cumpliendo con esta prestación en los plazos establecidos. La entrega de los recursos se realizó sin contratiempos, lo que representa un alivio económico para los beneficiarios en el cierre del año.

Cumplimiento en tiempo y forma

El titular de la dependencia, Osvaldo Aguilar Villarreal, señaló que el cumplimiento de este compromiso fue resultado de una correcta organización financiera y de la coordinación institucional, factores que permitieron asegurar el pago completo y puntual. Subrayó que estos apoyos son fundamentales para que las y los pensionados puedan enfrentar los gastos propios de la temporada decembrina.

Respaldo del Gobierno del Estado

De igual manera, Aguilar Villarreal destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual ha sido clave para fortalecer a la Dipetre y mantener la estabilidad en el otorgamiento de prestaciones. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el bienestar y la seguridad económica de quienes dedicaron su vida al servicio educativo.