Este es precisamente el eje central de la reunión celebrada en Monclova, donde participan representantes de las siete vicarías que integran la diócesis

La Diócesis de Saltillo congregó a alrededor de 100 sacerdotes de las 95 parroquias, las 20 rectorías y las decenas de capillas distribuidas en los 18 municipios que la integran, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Monclova, durante su tradicional Asamblea Presbiteral de noviembre. El encuentro tiene como propósito evaluar el avance del proceso diocesano de pastoral, revisar los compromisos de evangelización y fortalecer la participación de las comunidades católicas.

Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, explicó que la reunión permite revisar cómo avanza el trabajo de la Iglesia en sus distintas áreas. También busca establecer las acciones que deberán desarrollar los sacerdotes en sus respectivas parroquias, junto con los equipos de animación pastoral y las comisiones parroquiales.

El prelado señaló que la Iglesia diocesana desarrolla un itinerario de preparación hacia dos acontecimientos religiosos de relevancia mundial. El primero será en 2031, cuando se conmemorarán 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, mientras que en 2033 se cumplirán dos mil años de la redención de Jesucristo.

Durante la asamblea, los presbíteros reflexionan sobre la sinodalidad como una forma de organización y participación eclesiástica. Este modelo plantea que los integrantes de la Iglesia caminen juntos, escuchen distintas voces, dialoguen y tomen decisiones mediante el discernimiento, con el propósito de fortalecer su labor evangelizadora.

Sacerdotes revisan formación pastoral y uso de inteligencia artificial

González García explicó que la formación permanente de los sacerdotes comprende cuatro dimensiones: espiritual, humana, intelectual y pastoral. La primera incluye los ejercicios espirituales; la segunda busca el desarrollo integral de los presbíteros, mientras que la tercera contempla la actualización académica en materias como Biblia, derecho canónico y moral.

La formación intelectual también incorpora conocimientos sobre herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, debido a su creciente presencia en las actividades cotidianas. El obispo indicó que los sacerdotes necesitan conocer estas tecnologías y aprender a utilizar los recursos disponibles, como parte de su actualización y preparación profesional.

La cuarta dimensión corresponde a la pastoral, enfocada en la manera en que la Iglesia participa en la sociedad y lleva el mensaje del Evangelio a las personas. Este es precisamente el eje central de la reunión celebrada en Monclova, donde participan representantes de las siete vicarías que integran la diócesis.

La jurisdicción religiosa comprende 18 municipios y está organizada en cinco vicarías de la zona metropolitana de Saltillo, una correspondiente a Monclova y otra que abarca la región del desierto, desde San Buenaventura hasta Sierra Mojada.

La asamblea comenzó el lunes por la tarde con un retiro espiritual para introducir a los participantes en los temas de reflexión. Las actividades continuaron durante el martes y concluirán el miércoles al mediodía, con la participación de los sacerdotes que se incorporen conforme avance el encuentro.

Iglesia prepara atención para caravana migrante

En otro tema, el obispo confirmó que la Diócesis de Saltillo mantiene atención sobre el desplazamiento de la caravana migrante que podría atravesar Coahuila durante las próximas semanas. Aunque no existe certeza sobre el número de personas que utilizarán esta ruta, estimó que el contingente podría reunir entre tres mil y cinco mil integrantes.

González García calculó que los migrantes podrían llegar a la Región Centro dentro de tres semanas o un mes, dependiendo de la velocidad de desplazamiento y de las rutas que elijan. Explicó que algunos podrían continuar por Tamaulipas, mientras otros avanzarían por Coahuila rumbo a Chihuahua, Sonora o Baja California.

La diócesis dispone de una casa para migrantes en Saltillo y otra de paso en Frontera, ubicada en la parroquia del Verbo Encarnado, donde el padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia coordina las acciones de atención. Ambos espacios permanecen pendientes del avance de la movilización para preparar alojamiento, alimentos y otros apoyos necesarios.

El obispo pidió a las autoridades que, durante los operativos de contención migratoria, respeten los derechos humanos y garanticen un trato digno. Señaló que quienes integran estas movilizaciones son personas que merecen consideración y protección, por lo que llamó a evitar agresiones, violencia y malos tratos.

También convocó a la comunidad católica de la Región Centro a colaborar cuando las casas de asistencia soliciten ayuda. Entre los apoyos que podrían necesitarse durante la temporada invernal mencionó colchonetas, cobijas y alimentos para atender a quienes lleguen a los refugios.

Mantendrán celebración guadalupana en Monclova

Respecto a las actividades religiosas de diciembre, González García recordó que durante los últimos años la celebración dedicada a la Virgen de Guadalupe en Monclova ha tenido diferentes modalidades. En 2021 se realizó una misa virtual debido a las condiciones de la pandemia, mientras que posteriormente hubo celebraciones presenciales en espacios públicos.

Para este año, el obispo tiene prevista su participación en una misa la noche del 11 de diciembre, relacionada con una carrera organizada en el sector del Ave Fénix. Indicó que el padre Israel participa en la organización de esa actividad, aunque recomendó confirmar con él los detalles del programa.

Finalmente, al referirse a las solicitudes de atención por posibles situaciones relacionadas con exorcismos, informó que la diócesis cuenta con cuatro sacerdotes preparados para atender esos casos. Explicó que cada situación requiere una valoración previa para determinar si corresponde a un problema espiritual que amerite alguna intervención específica.

El obispo señaló que no todos los casos de personas que experimentan angustia o situaciones que atribuyen a influencias malignas requieren un exorcismo. Afirmó que la prioridad de la Iglesia debe ser promover la fe, la oración y el encuentro con Jesucristo, especialmente ante la proximidad del Adviento y la Navidad, celebraciones que invitó a vivir en un ambiente de paz, armonía y fraternidad.