Dio curso el TECZ a solo dos juicios durante las precampañas

El Tribunal de Coahuila analizó dos impugnaciones; una quedó sin efectos y en otra se mantuvieron sanciones a precandidatos de Morena

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El Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza (TECZ) solamente recibió dos juicios durante el periodo de precampañas, de los cuales uno no tuvo efectos y el otro se mantuvo, aunque únicamente se acreditó la actuación en dos de los precandidatos.

Karla Verónica Flores Neira, presidenta del TECZ, señaló que en el primer juicio se reclamaba una omisión que fue subsanada en el proceso de recepción, por lo que quedó sin efectos.

El otro juicio fue para impugnar las medidas dictadas, el cual fue resuelto la semana pasada, con la revocación de tres de los casos, mientras que dos más se mantuvieron. Este juicio se derivó de la denuncia presentada ante el IEC por actos anticipados de campaña y la utilización de la silueta de la presidenta en la publicidad, promoción personalizada y simulación de proceso interno por parte de Morena.

Nosotros determinamos que de esas medidas, unas se tenían que revocar y otras se tenían que mantener; mantuvimos aquellas que tenían que ver con la silueta de la figura de una mujer y también mantuvimos las de promoción personalizada, porque en esas no había agravios para modificarlas.

En la sentencia pronunciada por el TECZ, este órgano jurisdiccional, fueron materia de estudio las medidas cautelares decretadas respecto de dos candidatos de Morena.