Dinosaurios de Coahuila reciben a viajeros en el AIFA

Como parte del proyecto también se anunció la próxima apertura de una tienda del Museo del Desierto, donde se ofrecerán productos representativos del estado.

Los fósiles y dinosaurios que distinguen a Coahuila ya forman parte de la oferta cultural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde este lunes fue inaugurada la exposición “Pasajeros del Tiempo”, una muestra con la que el estado busca promocionar sus principales atractivos turísticos ante millones de viajeros nacionales e internacionales.

La exposición, instalada por el Museo del Desierto con el respaldo del Gobierno de Coahuila, reúne algunos de los hallazgos paleontológicos más representativos descubiertos en territorio coahuilense y forma parte de la estrategia para posicionar al estado como un destino de turismo científico, de naturaleza, aventura y enológico.

Durante la inauguración, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, Blas Flores González, destacó que la presencia de Coahuila en uno de los principales centros de conectividad aérea del país permitirá fortalecer la promoción turística, atraer inversiones y consolidar la ruta aérea Saltillo-Ciudad de México a través del AIFA.

La muestra incluye el Memorial de la Quinta Extinción, con una representación monumental de un Tyrannosaurus rex emergiendo de un meteorito, además de modelos robóticos de tamaño real de un Alamosaurus sanjuanensis y un Tyrannosaurus rex, que permanecen en el exterior del aeropuerto.

Como parte del proyecto también se anunció la próxima apertura de una tienda del Museo del Desierto dentro del AIFA, donde se ofrecerán productos representativos de Coahuila para promover la identidad y el patrimonio del estado.

Con esta estrategia, el Gobierno de Coahuila busca impulsar destinos como la Ruta Vinos & Dinos, la zona paleontológica de General Cepeda y Ramos Arizpe, así como los atractivos de naturaleza y aventura de Arteaga, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes y generar mayor derrama económica para la entidad.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, general Isidoro Pastor Román; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, Blas Flores González, y el director del Museo del Desierto, Arturo González, además de autoridades estatales y municipales.