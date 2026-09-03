Difunden video de presunto maltrato animal en Ciudad Acuña

Las imágenes provocaron indignación y reclamos ciudadanos para que las autoridades investiguen, identifiquen al responsable y determinen responsabilidades

Un video difundido a través de redes sociales ha generado indignación entre habitantes de Ciudad Acuña, luego de que se exhibiera un presunto caso de maltrato animal ocurrido en calles del fraccionamiento Los Álamos.

En las imágenes se observa a un perro aparentemente siendo arrastrado por la vía pública, situación que provocó numerosas reacciones de usuarios que pidieron investigar lo sucedido.

Hasta el momento no se ha identificado públicamente a la persona que habría cometido el acto ni se ha informado sobre la localización del animal.

La denuncia ciudadana busca que las autoridades correspondientes intervengan y determinen si existe responsabilidad por los hechos que quedaron registrados en el video.

A través de redes sociales también se hizo un llamado a la población para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso y ubicar al presunto responsable.

Ciudadanos solicitaron que, de confirmarse el maltrato, se actúe conforme a la ley para evitar que este tipo de situaciones queden impunes.