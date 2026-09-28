DIF Torreón reúne a familias en stand de APollos DIF

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de mantener una relación cercana con las organizaciones civiles

Niñas, niños y familias que son atendidos por organizaciones de la sociedad civil disfrutaron de una jornada de convivencia en el stand de APollos DIF, instalado en la Feria de Torreón.

Durante el encuentro, DIF Torreón recibió a pequeños de Casa Hogar Abrázame y a familias de Casa Feliz, del Grupo Encendamos una Luz A.C., como parte de las acciones de acompañamiento que mantiene con instituciones dedicadas a atender a sectores en situación de vulnerabilidad.

Organizaciones brindan atención a familias vulnerables

Casa Hogar Abrázame brinda atención integral a niñas y niños en situación de riesgo, con servicios enfocados en su cuidado, desarrollo, educación y bienestar. Mientras que Casa Feliz ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento a niñas, niños y jóvenes que enfrentan enfermedades como el cáncer, además de brindar respaldo a sus familias durante sus procesos de atención médica.

La convivencia permitió que los beneficiarios de ambas organizaciones disfrutaran de un momento de recreación y esparcimiento en el marco de la Feria de Torreón.

DIF Torreón destaca colaboración con asociaciones

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de mantener una relación cercana con las organizaciones civiles, al considerar que su trabajo permite ampliar la atención a personas y familias que requieren apoyo.

“Para DIF Torreón fue muy importante caminar de la mano con las organizaciones que todos los días trabajaron por quienes más lo necesitaron. Recibir a nuestras niñas, niños y familias en APollos DIF nos permitió compartir un momento especial y reconocer la gran labor que realizaron estas instituciones”, expresó.

Señaló que este tipo de actividades forman parte del acompañamiento que el organismo mantiene con las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la coordinación y generar espacios de convivencia para sus beneficiarios.

APollos DIF respaldará programas sociales

El stand de APollos DIF permanecerá en la Feria de Torreón, donde parte de los recursos obtenidos mediante el consumo se destinan al respaldo de causas y programas sociales impulsados por el DIF.

De esta manera, la convivencia con Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz también permitió reconocer el trabajo que realizan diariamente estas organizaciones en favor de niñas, niños, jóvenes y familias que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad.