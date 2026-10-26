DIF Torreón recibe a grupos de danza de tres estados del país

Asimismo, agradeció a los visitantes por compartir sus tradiciones y contribuir al intercambio cultural entre las distintas regiones del país

Con un desayuno de bienvenida en Ciudad DIF, la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, recibió a los grupos de danza Kórima, de Chihuahua; Rarámuri, de San Luis Potosí, y Yatzil, de Zacatecas, quienes participaron en el encuentro “Sabiduría y Folklore en la Cuna del Algodón”, realizado el viernes en Plaza Mayor, junto con la agrupación Huehuecóyotl de DIF Torreón.

Reconocen entusiasmo de las personas adultas mayores

Durante la convivencia, Selina Bremer destacó la importancia de las personas adultas mayores para el organismo y reconoció su entusiasmo y alegría, al considerar que son un ejemplo para las nuevas generaciones.

Asimismo, agradeció a los visitantes por compartir sus tradiciones y contribuir al intercambio cultural entre las distintas regiones del país.

Encuentro reúne danzas y tradiciones de distintos estados

El encuentro reunió a agrupaciones de diferentes estados para mostrar la riqueza de las danzas y tradiciones mexicanas. La actividad contó con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Educación, la Dirección de Turismo Municipal y la Oficina de Convenciones y Visitantes, en coordinación con DIF Torreón, para promover la cultura y la convivencia entre las familias de La Laguna.