A través de esta campaña, DIF Torreón busca que cada juguete recibido se convierta en una sonrisa para las familias torreonenses

Con el propósito de llevar alegría a la niñez durante esta Navidad, las Voluntarias DIF de Torreón convocaron a la ciudadanía a sumarse a la campaña de donación de juguetes nuevos o en buen estado, para que más niñas y niños puedan recibir un regalo en esta temporada.

Recibirán juguetes en Ciudad DIF hasta el 15 de diciembre

Los donativos se recibirán hasta el próximo 15 de diciembre en Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias, donde la población podrá acudir para realizar sus aportaciones.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, agradeció y reconoció el esfuerzo, tiempo y dedicación de las Voluntarias DIF, quienes participan en cada uno de los proyectos de recolección de apoyos destinados a los sectores más vulnerables.

Destacó que el trabajo constante del voluntariado se traduce en ayuda concreta para quienes más lo necesitan, particularmente en esta ocasión, en beneficio de niñas y niños que requieren una muestra de cariño y esperanza durante las fiestas decembrinas.

Convocan a participar en la colecta navideña

A través de esta campaña, DIF Torreón busca que cada juguete recibido se convierta en una sonrisa para las familias torreonenses, al tiempo que fortalece los valores de solidaridad, unión y apoyo mutuo entre la comunidad lagunera.

Estas acciones forman parte de las políticas sociales impulsadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha establecido como prioridad la atención de los sectores más vulnerables del municipio.

Finalmente, DIF Torreón reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en esta iniciativa y contribuir con su generosidad a que más niñas y niños disfruten de una Navidad llena de alegría.