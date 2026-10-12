DIF Torreón impulsa salud mental con jornada de conferencias

Por su parte, Mario Lozano habló sobre las afectaciones que las enfermedades mentales pueden generar en el entorno familiar

Con el objetivo de informar y generar conciencia sobre la salud mental, el DIF Torreón realizó una jornada de conferencias en coordinación con la asociación ALSAME, en la que se abordaron temas relacionados con los tratamientos psiquiátricos, el impacto de las enfermedades mentales en las familias y las experiencias de recuperación de pacientes.

Las actividades se llevaron a cabo el jueves 8 de octubre en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad DIF, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental.

Abordan tratamientos psiquiátricos y acompañamiento familiar

Durante la jornada, el psiquiatra Adalberto Mena Caldera explicó la importancia de los medicamentos psiquiátricos y de seguir tratamientos bajo supervisión de especialistas.

Por su parte, Mario Lozano habló sobre las afectaciones que las enfermedades mentales pueden generar en el entorno familiar, así como la importancia de la comunicación, la comprensión y el acompañamiento.

También se contó con el testimonio de Mario Antonio Lozano, quien compartió su experiencia como paciente estable y destacó que, con atención oportuna y apoyo, es posible mejorar la calidad de vida.

Buscan reducir prejuicios sobre las enfermedades mentales

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, señaló la importancia de trabajar en conjunto con las asociaciones civiles para acercar información confiable a la población y fortalecer las acciones de prevención y atención en salud mental.

La actividad buscó contribuir a reducir los prejuicios que todavía existen sobre las enfermedades mentales y brindar herramientas a las familias para comprender mejor estos padecimientos y la importancia de buscar ayuda profesional.