DIF Torreón expone trabajos de niñas y niños de Casa Puente

La muestra reúne pinturas y fotografías realizadas por usuarios del programa, como parte de las actividades para prevenir el trabajo infantil

Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de niñas y niños en situación de riesgo y contribuir a la prevención del trabajo infantil, DIF Torreón realizó una exposición de pintura y fotografía con trabajos elaborados por usuarios de Casa Puente.

La muestra reúne pinturas realizadas por las propias niñas y niños, así como fotografías que documentan algunas de las actividades culturales, artísticas y recreativas en las que participan como parte de su formación.

La exposición se encuentra disponible en el lobby de Ciudad DIF, ubicada en Calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias, donde puede ser apreciada por quienes acuden a las instalaciones.

Durante la presentación, la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, acompañó a los usuarios de Casa Puente y destacó la importancia de brindarles espacios de aprendizaje, expresión y convivencia que permitan fortalecer sus habilidades y descubrir nuevas capacidades.

Señaló que cada uno de los trabajos refleja el talento y la sensibilidad de las niñas y niños, además de representar los avances que han alcanzado mediante las actividades que forman parte de su atención integral.

La muestra fotográfica incluye imágenes de visitas a espectáculos, museos y otros espacios que contribuyen a enriquecer sus experiencias, fomentar el aprendizaje y fortalecer su formación.

Estas acciones forman parte del trabajo que se desarrolla en Casa Puente para prevenir el trabajo infantil y atender a niñas y niños que se encuentran en situación de riesgo, mediante actividades educativas, artísticas, culturales y de acompañamiento.

Selina Bremer de Cepeda resaltó que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones sociales impulsadas por el alcalde Miguel Riquelme, con el objetivo de generar espacios seguros y alternativas que favorezcan el bienestar y desarrollo de la niñez.

DIF Torreón refrendó así su compromiso de generar oportunidades para que niñas y niños desarrollen sus capacidades, fortalezcan su autoestima y encuentren alternativas que les permitan construir un futuro con mayores oportunidades.