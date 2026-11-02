DIF Torreón cierra ciclo de prevención del cáncer de mama

El organismo busca generar conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama y fomentar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón concluyó su ciclo de conferencias de Prevención, Contención y Acompañamiento, realizado durante octubre en distintos Centros Comunitarios como parte de la campaña DIF Rosa, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención del cáncer de mama y promover el cuidado de la salud.

Cierre de actividades en Zaragoza Sur

El cierre de las actividades se llevó a cabo en el Centro Comunitario Zaragoza Sur, con la participación de alrededor de 50 personas de la zona.

Durante la jornada se ofreció una sesión de terapia de cuencos, una plática informativa sobre prevención y dinámicas de bienestar emocional, dirigidas a brindar herramientas para el autocuidado y el acompañamiento físico y emocional.

La presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de mantener la prevención como una práctica permanente durante todo el año. A través de la campaña DIF Rosa, el organismo busca generar conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama y fomentar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud de las mujeres y sus familias.

Estiman participación de mil 500 personas

El ciclo se desarrolló los días 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de octubre en los Centros Comunitarios Eduardo Guerra, Nueva Merced, Nueva Rosita, Zaragoza Sur y Carolinas.

En total, se impartieron 30 conferencias, con un promedio de 50 asistentes por actividad, por lo que se estima que alrededor de mil 500 personas recibieron información y acompañamiento durante estas jornadas.

Para la administración del alcalde Miguel Riquelme Solís, la prevención y el cuidado de la salud representan prioridades, por lo que se impulsan acciones que acercan información y atención a las colonias.

DIF Torreón agradeció la participación de quienes se sumaron a las actividades y reiteró su compromiso de continuar promoviendo iniciativas de prevención y bienestar en beneficio de las familias de la Laguna.