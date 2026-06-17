DIF Saltillo y gran cadena de cine fortalecen alianza

Durante el arranque de esta iniciativa, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno

El DIF Saltillo y una gran cadena de cine en la localidad pusieron en marcha una estrategia de colaboración que busca generar beneficios para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Durante el arranque de esta iniciativa, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de sumar esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de la población.

Como parte de las actividades iniciales, estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz disfrutaron de una función especial de cine, donde además recibieron palomitas y bebidas.

El acuerdo contempla la realización de eventos con causa, actividades institucionales, talleres, conferencias y funciones gratuitas dirigidas a menores de escasos recursos de colonias y comunidades rurales que no han tenido la oportunidad de asistir a una sala cinematográfica.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que ya se preparan nuevas actividades derivadas de este convenio, entre ellas una función especial para alumnos que concluirán el preescolar en las estancias infantiles y otra destinada a recaudar recursos para el programa “Latiendo con Amor”, enfocado en apoyar a menores que requieren intervenciones cardíacas.

Por su parte, representantes de la gran cadena de cine en la localidad señalaron que la colaboración permitirá generar un impacto positivo en la comunidad a través de acciones conjuntas de responsabilidad social.