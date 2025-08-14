DIF Saltillo organiza conferencia sobre VPH en la UVM

DIF Saltillo reiteró la invitación a estudiantes y público en general para acudir y aprovechar la información que será compartida por especialistas

El próximo miércoles 20 de agosto se llevará a cabo la conferencia “Habla VPH: Lo que no te han contado” en el auditorio de la Universidad del Valle de México (UVM).

La actividad es organizada por el DIF Saltillo y tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), su prevención, diagnóstico y tratamiento, así como resolver dudas relacionadas con esta infección.

Especialistas en salud señalaron que la información oportuna es clave para prevenir complicaciones y romper estigmas en torno a este virus.

“Todavía existe mucha desinformación sobre el VPH, espacios como este ayudan a que las personas tomen decisiones responsables sobre su salud”, comentó la doctora Alejandra Ruiz, ginecóloga invitada a la conferencia.

Asistentes de ediciones anteriores de esta charla destacaron el valor del contenido.

“Yo aprendí que el VPH puede prevenirse con la vacuna y que es importante hacerse chequeos regulares. Esta información debería llegar a todos, sobre todo a los jóvenes”, expresó María Fernanda Gómez, estudiante universitaria.

El DIF Saltillo reiteró la invitación a estudiantes y público en general para acudir y aprovechar la información que será compartida por especialistas en la materia.

“Queremos que la gente entienda que hablar de salud sexual no es un tabú, es una necesidad”, afirmó Laura Martínez, coordinadora del programa de prevención.